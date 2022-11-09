Twitter может стать платным для всех пользователей: что придумал Маск

Илон Маск рассматривает возможность сделать доступ к Twitter платным для всех пользователей.

Новый владелец Twitter Илон Маск обсуждает возможность введения платного доступа к соцсети для всех пользователей.

Об этом пишет Platformer со ссылкой на источник.

Илон Маск сейчас обсуждает эту возможность со своим советником Дэвидом Саксом.

Одна из идей – позволить пользоваться Twitter бесплатно для всех в течение определенного периода ежемесячно. Однако, если будет превышен определенный лимит, дальше придется платить для продолжения использования и публикации контента.

Впрочем, пока неизвестно, как серьезно Маск и Сакс относятся к этому плану, уточняет Platformer. В издании считают, что обновленная подписка Twitter Blue станет экономически невыгодной для компании. Сейчас у подписки не более 100 000 пользователей, а ее подорожание на 37,5% до $7,99 может вызвать отток подписчиков.

Официальные представители Twitter пока никак не комментируют этот вопрос.

Илон Маск – новый владелец Twitter

В конце октября стало известно, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск закрыл соглашение о приобретении социальной сети Twitter за $44 млрд и возглавил компанию.

Впоследствии стало известно, что Маск за один день уволил около 3700 из 7500 сотрудников социальной сети, оставив целые команды полностью или почти полностью уничтоженными.

Президент США Джо Байден отреагировал на массовые увольнения и выразил обеспокоенность, что Twitter оказался под руководством Маска.

Позже появилась информация, что Илон Маск хочет брать $20 в месяц за синюю галочку.

Основатель Twitter Джек Дорси извинился перед работниками и пользователями за ситуацию, которая сейчас происходит в компании после покупки ее Илоном Маском.

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