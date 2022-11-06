"Слишком быстро увеличил размер компании": основатель Twitter извинился за действия Маска

Основатель Twitter Джек Дорси извинился перед работниками и пользователями за ситуацию, которая сейчас происходит в компании после покупки ее Илоном Маском.

Об этом Дорси написал в Twitter.

Он отметил, что ответственен за действия нового владельца компании Илона Маска.

"Люди в Twitter в прошлом и настоящем сильны и устойчивы. Они всегда найдут выход, каким бы сложным не был момент. Я понимаю, что многие злы на меня. Я несу ответственность за то, почему все оказались в такой ситуации: Я слишком быстро увеличил размер компании. Я прошу за это прощение", — говорится в сообщении.

Напомним, что в марте 2022 года Илон Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter, пакет акций мог стать бизнесмену почти в $2,9 млрд. Сейчас он — крупнейший внешний акционер Twitter. По данным СМИ, пакет Маска в четыре раза превышает долю основателя соцсети Джека Дорси, владеющего 2,25% акций компании.

Недавно стало известно, что Маск за один день уволил около 3700 из 7500 сотрудников социальной сети, оставив целые команды полностью или почти полностью уничтоженными.

Президент США Джо Байден отреагировал на массовые увольнения Маском и выразил обеспокоенность, что Twitter оказался под его руководством, обвиняемым в "распространении лжи по всему миру". Кроме того, по мнению Байдена, все хорошие редакторы уволены, а оставшиеся слишком молоды, чтобы хорошо разбираться в своем деле.

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