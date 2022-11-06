"Занадто швидко збільшив розмір компанії": засновник Twitter перепросив за дії Маска

Засновник Twitter Джек Дорсі перепросив у працівників і користувачів за ситуацію, яка наразі відбувається в компанії після купівлі її Ілоном Маском.

Про це Дорсі написав у Twitter.

Він наголосив, що відповідальний за дії нового власника компанії Ілона Маска.

"Люди в Twitter в минулому і сьогоденні сильні і стійкі. Вони завжди знайдуть вихід, яким би складним не був момент. Я розумію, що багато хто злий на мене. Я несу відповідальність за те, чому всі опинилися в такій ситуації: Я занадто швидко збільшив розмір компанії. Я прошу за це вибачення", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що в березні 2022 року Ілон Маск став власником 9,2% акцій Twitter, пакет акцій міг стати бізнесменові у майже $2,9 млрд. Наразі він — найбільший зовнішній акціонер Twitter. За даними ЗМІ, пакет Маска вчетверо перевищує частку засновника соцмережі Джека Дорсі, який володіє 2,25% акцій компанії.

Нещодавно стало відомо, що Маск за один день звільнив близько 3700 з 7500 співробітників соціальної мережі, залишивши цілі команди повністю або майже повністю знищеними.

Президент США Джо Байден відреагував на масові звільнення Маском і висловив стурбованість, що Twitter опинився під його керівництвом, якого він звинувачує в "поширенні брехні по всьому світу". Крім того, на думку Байдена, всі хороші редактори звільнені, а ті, хто залишився, занадто молоді, щоб добре розбиратися у своїй справі.

Читайте також: