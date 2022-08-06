Як позбутись прищів в домашніх умовах: народні засоби

Якщо розумно підійти до лікування акне, то за допомогою народних засобів можна отримати непогані результати. Як позбутися прищів вдома - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Лікарка Марія Вороніна в своєму телеграм-каналі радить як позбутись прищів в домашніх умовах за допомогою правильно підібраних народних засобів.

Такі народні засоби від прищів є досить ефективними, якщо їх правильно використовувати: