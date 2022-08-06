Як позбутись прищів в домашніх умовах: народні засоби

Якщо розумно підійти до лікування акне, то за допомогою народних засобів можна отримати непогані результати. Як позбутися прищів вдома - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Лікарка Марія Вороніна в своєму телеграм-каналі радить як позбутись прищів в домашніх умовах за допомогою правильно підібраних народних засобів.
Такі народні засоби від прищів є досить ефективними, якщо їх правильно використовувати:
- Сік алое - щоб зменшити запальний процес та дезінфікувати місце, де з'явився прищик, потрібно заздалегідь відірвати листочок алое, покласти його в темне місце, а потім видавити з нього сік. Змастити соком можна за допомогою звичайного ватного диска.
- Звіробій - ця рослина вважається надзвичайно корисною для тих жінок, які мають жирний тип шкіри. Потрібно приготувати настій із звіробою, щоб позбавитися від бактерій на обличчі та зменшити кількість шкірного сала. Для цього: візьміть 200-250 г сухої трави, залийте 0,5 л води та кип'ятіть протягом 30 хвилин.
- Глина - щоб нормалізувати виділення шкірного сала, варто скористатися будь-якою глиняною маскою. Як позбутися прищів на обличчі при цьому? Краще брати блакитну або чорну глину. Вони продаються в магазинах косметики та аптеках.
- Лимон з медом - народні засоби від прищів на основі меду та лимону допомагають зменшити кількість бактерій та підсушити шкіру. А тому чудово підходять для жінок з жирним типом. Щоб приготувати найпростіший засіб від прищів, варто взяти 1 столову ложку меду та чайну ложку лимонного соку, а потім змішати. Отриманним засобом протирають обличчя.