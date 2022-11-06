70-річні гаубиці та дефіцит патронів – експерт розповів про проблеми РФ з озброєнням

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповів, що Росія стала відправляти на війну проти України старі гаубиці Д-1, які випускалися від 1943 по 1949 роки. Найновішій з них – 73 роки.

Про це Олександр Коваленко написав у Telegram.

"Цікаво й те, що всього було випущено трохи більше 2800 гаубиць Д-1, але в Росії їх на зберіганні залишалося близько 700. Причому не всі вони могли бути приведеними в боєздатність, а тому фактична чисельність ресурсу менша. Але все ж таки, той факт, що до України почали відправляти настільки стару і настільки нечисленну гаубицю, говорить не просто про багато чого, а практично про весь той "кабз**ц", що у росіян зараз відбувається на ниві розконсервації", - наголосив експерт.

За словами Коваленка, дефіцит ракетного озброєння авіаційного, морського та сухопутного базування став проявляти себе в Росії на рубежі квітня-травня. А ось дефіцит БК для артилерії, ствольної та реактивної, став подавати перші ознаки на початку червня.

"Це зумовлено тим, що Росія на момент повномасштабного вторгнення до України мала на складах і сховищах за різними оцінками від 15 до 20 млн пострілів. Саме до червня себе вичерпали склади з ближнім плечем підвозу, Білгородській, Курській, Ростовській, Воронезькій областях. Нині вони виконують транзитну функцію. І як снігова куля йде накопичення кризи боєприпасів у РВВ. У наступі та обороні російські війська завжди використовують тактику "вогневого вала", - зазначив він.

Щоб здійснювати ефективний наступ в Україні, окупантам необхідний потенціал 50 тис. – 70 тис. пострілів на добу. Щоб здійснювати ефективну оборону, цей показник становить у середньому 30 тис – 40 тис пострілів на добу, пояснив експерт.

"Нині вони забезпечують можливість 20 тис. пострілів на добу. Тобто вони не мають потенціалу для здійснення ефективного наступу та оборони. Це, як і раніше, в 2 рази більше ніж здійснюємо пострілів артилерії на добу ми, проте, ми маємо перевагу за дальністю та точності. У свою чергу, надалі кількість пострілів у ворога падатиме", - говорить Коваленко.

Тож використовуючи виключно потенціал свого виробництва з нуля, Росія може забезпечити свої війська потенціалом 3-5 тис. на добу.

"2023 року російська армія неминуче зіткнеться саме з цим показником", - резюмував Коваленко.

Росія втрачає техніку на війні

Росія не може отримати доступ до передових технологій і західних фінансових систем, що гальмує здатність російської оборонної промисловості виробляти зброю, а також замінювати ту, яка була знищена під час війни.

Як пишуть ЗМІ, Росія може купувати через треті країни холодильники і пральні машини заради чипів до військової техніки. В РФ зафіксований стрибок імпорту техніки з ЄС до Вірменії та Казахстану.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що Росія ще може виготовляти нову техніку, однак вже у значно меншій кількості та не модернізованого зразка. Наразі РФ використовує переважно розконсервовану техніку, 30 – 40% якої – непридатна для використання.

Військовий експерт Роман Світан прогнозує, що російська армія в найближчі пів року зіткнеться з повною відсутністю важкої техніки.

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