У розвідці Британії викрили справжні причини звільнень командувачів армії РФ

Колишнього в.о. командувача Центрального округу Лапіна критикували за низьку результативність у війні проти України.

У Росії роблять перестановки серед командувачів армії РФ, щоб ізолювати та відвести провину за провал у війні проти України від російського вищого керівництва всередині країни-агресорки.

Про це йдеться у повідомленні Міністерство оборони Великої Британії 6 листопада.

Там нагадали, що 3 листопада тимчасово виконуючим обов’язки командувача військами Центрального військового округу Росії було призначено генерал-майора Олександра Лінькова.

Він змінив генерал-полковника Олександра Лапіна, якого нібито було звільнено з посади наприкінці жовтня 2022 року.

"Якщо підтвердиться, це стане результатом серії звільнень старшого російського військового командування від початку вторгнення в лютому 2022 року. Командувачі Східного, Південного та Західного військових округів були замінені на початку цього року", - інформують у Міноборони Британії.

Вказується, що і чеченський лідер Рамзан Кадиров, і керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин критикували Лапіна за низьку результативність на полі бою в Україні.

"Ці звільнення є зразком звинувачення вищих російських військових командирів за невдачі в досягненні російських цілей на полі бою. Частково це, ймовірно, спроба ізолювати та відвести провину від російського вищого керівництва всередині країни", - резюмується у звіті.

Нагадаємо, в ISW заявили, що серед найманців приватної військової компанії "Вагнера", які беруть участь у війні Росії проти України, переважну більшість становлять ув'язнені російських тюрем. На них продовжує покладатися керівник ПВК "Вагнер", російський олігарх Євген Пригожин, щоб доукомплектувати свої сили для залучення їх у війні проти України і розширити, таким чином, свій вплив у регіонах Росії.

Як повідомлялося, за добу українські сили знищили ще 490 російських військових. Загалом станом на ранок 6 листопада Збройні сили України ліквідували 75 930 окупантів армії РФ.

Читайте також: