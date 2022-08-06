Как избавиться от прыщей в домашних условиях: народные средства

Если разумно подойти к лечению акне, с помощью народных средств можно получить неплохие результаты. Как избавиться от прыщей дома — читайте в материале ТСН.ua.
Врач Мария Воронина в своем телеграмм-канале советует как избавиться от прыщей в домашних условиях с помощью правильно подобранных народных средств.
Такие народные средства от прыщей достаточно эффективны, если их правильно использовать:
- Сок алоэ – чтобы уменьшить воспалительный процесс и дезинфицировать место, где появился прыщик, нужно заранее оторвать лист алоэ, положить его в темное место, а затем выдавить из него сок. Смазать соком можно с помощью обыкновенного ватного диска.
- Зверобой — это растение считается чрезвычайно полезным для женщин, имеющих жирный тип кожи. Нужно приготовить настой из зверобоя, чтобы избавиться от бактерий на лице и уменьшить количество кожного сала. Для этого возьмите 200-250 г сухой травы, залейте 0,5 л воды и кипятите в течение 30 минут.
- Глина – чтобы нормализовать выделение кожного сала, следует воспользоваться любой глиняной маской. Как избавиться от прыщей на лице при этом? Лучше брать голубую или черную глину. Они продаются в магазинах косметики и в аптеках.
- Лимон с медом – народные средства от прыщей на основе меда и лимона помогают уменьшить количество бактерий и подсушить кожу. А потому отлично подходят для женщин с жирным типом. Чтобы приготовить простейшее средство от прыщей, следует взять 1 столовую ложку меда и чайную ложку лимонного сока, а затем смешать. Полученным средством протирают лицо.