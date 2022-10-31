Илон Маск хочет брать $20 в месяц за синюю галочку — СМИ

Социальная сеть Twitter, которую в конце прошлой недели купил миллиардер Илон Маск, будет взимать с пользователей $20 в месяц за галочку верификации.

Об этом пишет The Verge.

Как пишет издание со ссылкой на источники, речь идет о том, чтобы изменить Twitter Blue, необязательную подписку за 4,99 долларов в месяц, которая разблокирует дополнительные функции, на более дорогую подписку, которая также проверяет пользователей.

Twitter планирует взимать 19,99 долларов за новую подписку Twitter Blue.

"Согласно текущему плану, у проверенных пользователей будет 90 дней, чтобы подписаться или потерять свою синюю отметку. Сотрудникам, работающим над проектом, в воскресенье сообщили, что они должны успеть до 7 ноября, чтобы запустить эту функцию, иначе их уволят", — говорится в статье.

Маск уже подтвердил своими действиями в статусе владельца сети, что он хочет посмотреть то, как Twitter проверяет учетные записи и работает с ботами.

"Весь процесс проверки сейчас модернизируется", — заявил он на днях.

Подписка Twitter Blue заработала почти год назад как способ просмотра статей без рекламы от некоторых издателей и внесения других настроек в приложение. Речь идет, в частности, о цвете иконки на главном экране.

В нескольких кварталах, когда Twitter сообщал о прибылях, реклама оставалась подавляющим большинством его прибылей. Маск заинтересован в росте подписок, чтобы они стали половиной общей прибыли компании.

Напомним, что в марте 2022 года Илон Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter, пакет акций мог обойтись бизнесмену почти в $2,9 млрд. В настоящее время он является крупнейшим внешним акционером Twitter. По данным СМИ, пакет Маска в четыре раза превышает долю основателя соцсети Джека Дорси, владеющего 2,25% акций компании.

Накануне стало известно, что Маск уволил нескольких ведущих менеджеров компании, а также внедрит в Twitter совет по модерации контента.

Илон Маск все-таки приобрел Twitter

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