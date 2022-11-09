Twitter може стати платним для всіх користувачів: що придумав Маск

Ілон Маск розглядає можливість зробити доступ до Twitter платним для усіх користувачів.

Новий власник Twitter Ілон Маск обговорює можливість запровадження платного доступу до соцмережі для всіх користувачів.

Про це пише Platformer з посиланням на джерело.

Ілон Маск зараз обговорює цю можливість зі своїм радником Девідом Саксом.

Одна з ідей – дозволити користуватися Twitter безкоштовно для всіх протягом певного періоду щомісяця. Проте, якщо буде перевищено певний ліміт, далі доведеться платити для продовження користування і публікації контенту.

Втім, поки невідомо, наскільки серйозно Маск і Сакс ставляться до цього плану, уточнює Platformer. У виданні вважають, що оновлена підписка Twitter Blue стане економічно невигідною для компанії. Зараз у підписки не більше 100 000 користувачів, а її подорожчання на 37,5% до 7,99 долара може викликати відтік передплатників.

Офіційні представники Twitter поки ніяк не коментують це питання.

Ілон Маск – новий власник Twitter

Наприкінці жовтня стало відомо, що засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск закрив угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter за $44 млрд та очолив компанію.

Згодом стало відомо, що Маск за один день звільнив близько 3700 з 7500 співробітників соціальної мережі, залишивши цілі команди повністю або майже повністю знищеними.

Президент США Джо Байден відреагував на масові звільнення і висловив стурбованість, що Twitter опинився під керівництвом Маска.

Пізніше з'явилася інформація, що Ілон Маск хоче брати $20 на місяць за синю галочку.

Засновник Twitter Джек Дорсі перепросив у працівників і користувачів за ситуацію, яка наразі відбувається в компанії після купівлі її Ілоном Маском.

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