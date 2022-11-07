После масштабного увольнения Twitter просит некоторых работников вернуться

Twitter, уволив примерно половину компании, после приобретения Илоном Маском за 44 миллиарда долларов, теперь обращается к десяткам потерявших работу сотрудников.

В Twitter призывают их возвратиться.

Об этом пишет Bloomberg.

Некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке, по словам двух людей, знакомых с информацией. Другие были уволены до того, как руководство поняло, что их работа и опыт могут понадобиться для создания новых функций, которые предусматривает Маск, об этом заявили источники, пожелавшие остаться неназванными при обсуждении частной информации.

Twitter сократил почти 3700 человек по электронной почте, чтобы уменьшить расходы после приобретения Маском. Многие сотрудники узнали, что потеряли работу после того, как их доступ к корпоративным системам, таким как электронная почта и Slack, были внезапно приостановлены. Просьбы к работникам вернуться свидетельствуют о том, как поспешным и хаотичным был процесс.

Представитель Twitter не ответил на запрос о комментарии. Ранее издание Platformer сообщало о планах Twitter нанять работников.

«О сокращении многочисленности Twitter, к сожалению, нет выбора, когда компания теряет более 4 миллионов долларов в день», — написал ранее Маск.

По словам лиц, осведомленных о ситуации, в Twitter осталось около 3700 сотрудников. Маск заставляет оставшихся в компании быстро двигаться к созданию новых функций, а в некоторых случаях сотрудники даже спали в офисе, чтобы уложиться в новые сроки.

В выходные Twitter выпустил новый план подписки Twitter Blue, предлагая отметку подтверждения для любого пользователя, который платит 8 долларов в месяц. Компания также сообщила, что в скором времени запустит другие функции, включая половину рекламы, возможность публиковать более длинные видео и получить приоритет в ответах, упоминаниях и поиске.

Ранее New York Times сообщила, что Twitter отложит изменения галочек до промежуточных выборов, после того как пользователи и сотрудники выразили обеспокоенность, что этот план может быть использован для рассеяния раздора.

На увольнение работников даже отреагировал американский президент Джо Байден. Он выразил обеспокоенность, что Twitter оказался под его руководством, которое он обвиняет в "распространении лжи по всему миру".

Напомним, что ранее сообщалось, что Илон Маск планирует создать в Twitter совет, отвечающий за цензуру. " Никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта не будет принято до того, как этот совет соберется ", — заявил владелец соцсети.

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