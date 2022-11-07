В Кривом Роге раздались взрывы

В Кривом Роге слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах в социальных сетях в Кривом Роге. Пока официального подтверждения этой информации нет.
Речь идет о том, что согласно предварительной информации, в районе сработали силы ПВО вблизи города. Ожидаем подтверждения этого сообщения.
В ночь на 7 ноября часть востока и юга Украины охватила масштабная воздушная тревога.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью и не забывайте о "правило двух стен".
Обстрелы Кривого Рога
Напомним, что военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему ПВО не сбивает ракеты, которыми обстреливают Кривой Рог.
Добавим, что в сентябре 2022 года Кривой Рог затопило после российского ракетного удара. Вода разлилась по улицам, местные жители вынуждены добираться до дома с помощью лодок.
Также российские кафиры во время обстрела Кривого Рога на Днепропетровщине повредили объект гидравлической инфраструктуры.
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