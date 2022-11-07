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У Кривому Розі пролунали вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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643
Час на прочитання
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У Кривому Розі пролунали вибухи

Фото: ТСН.ua

У Кривому Розі чути звуки вибухів.

Про це повідомляють очевидці у місцевих пабліках у соціальних мережах у Кривому Розі. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. 

Йдеться про те, що згідно з попередньою інформацією, в районі спрацювали сили ППО поблизу міста. Очікуємо на підтвердження цього повідомлення. 

У ніч проти 7 листопада частину сходу та півдня України охопила масштабна повітряна тривога. 

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою та не забувайте про "правило двох стін". 

Обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов розповів, чому ППО не збиває ракети, якими обстрілюють Кривий Ріг

Додамо, що у вересні 2022 Кривий Ріг затопило після російського ракетного удару. Вода розлилася вулицями, місцеві мешканці змушені діставатися домівок за допомогою човнів.

Також російські окупанти під час обстрілу Кривого Рогу на Дніпропетровщині пошкодили об’єкт гідравлічної інфраструктури.

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Дата публікації
Перегляди
643
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