"Живут как в шоколаде": журналист побывал в лагере, где содержат пленных оккупантов

Журналист объяснил, почему оккупанты возвращаются из плена в РФ такими откормленными.

Журналист ТСН.ua Игорь Серов побывал в секретном лагере, где содержатся российские военнопленные и рассказал, в каких условиях живут оккупанты.

Об этом журналист сказал в эфире общенационального телемарафона в слоте 1+1.

"Первый момент: многие россияне вообще не понимают, почему они в плену. Оккупанты утверждают, что "приехать освобождать". Они работают и сейчас изготавливают пакеты с надписью Merry Christmas, которые будут продавать в Украине", — говорит Серов.

По словам журналиста, "кадыровцы" вообще не доезжают в лагерь, ведь российская сторона сразу подает запрос на их обмен и отдает взамен украинских бойцов. Но есть некоторые пленные, которые находятся в лагере уже с марта.

Курьез с "ЛНРовцем"

Журналист рассказал курьезную историю о пленнике из ОРДЛО. В лагере мужчина расхваливал условия проживания и отношения персонала. Затем его вывезли на обмен на линию столкновения. Коллаборант успел дать интервью российским пропагандистам, где пожаловался на "издевательство" и плохие условия. Однако обмен сорвался, и он вынужден был возвращаться обратно в лагерь, где уверял, что его неправильно поняли.

Серов уверен, что почти все пленные оккупанты вернутся воевать и их почти нереально "перевоспитать".

Живут "как в шоколаде".

Журналист объяснил, почему оккупанты возвращаются из плена такими откормленными. По его словам, захватчиков кормят по стандартам офицеров ВСУ. В заведении есть свой повар. Поэтому в лагере оккупанты "живут как в шоколаде".

"Завтрак: рыба, каша ячменная с соусом, хлеб, сахар, чай. Обед: салат с капустой, суп макаронный, картофель отварной с тушеной рыбой. И ужин: рыба с картофельной добавкой, хлеб, сахар, чай", — говорит Серов.

Журналист отметил, что лагерь не похож на тюрьму, а скорее на какую-то военную казарму. У каждого оккупанта есть своя тумбочка и средства гигиены. Они заказывают в библиотеке книги. Еще они там учат украинские песни.

Также захватчикам разрешают смотреть украинские новости.

Медицинская помощь

В лагере есть медицинский блок, где производят УЗИ, предоставляют стоматологические и другие услуги. По мнению журналиста, медблок лучше даже, чем больницы в некоторых райцентрах Украины.

Звонки домой

Оккупанты имеют право на звонки к родным. Однако очень часто родители видят украинские номера и не отвечают. Очевидно, боятся чего-нибудь.

Как пленных российских оккупантов содержат в секретном лагере

Российский плен

Если Украина цивилизованно относится к оккупантам, среди которых немало военных преступников, то РФ издевается, морит голодом и пытает наших бойцов.

Начальник штаба полка "Азов", майор Богдан Кротевич (исковой "Тавр"), освобожденный из плена россиян, рассказал об условиях содержания в московской тюрьме "Лефортово".

По словам "Тавра", разведка РФ пыталась завербовать пленных "азовцев".

В лагере в Оленовке на Донбассе оккупанты убили более 50 украинских военнопленных, еще 130 получили ранения. Однако ООН и Красный Крест до сих пор не отправили миссию в Оленовку.

Зеленский подверг критике МККК за то, что их миссия до сих пор не посетила украинских военнопленных в колонии в оккупированной Оленовке.