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Трамп може повернутися у Twitter: Маск влаштував опитування

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Трамп може повернутися у Twitter: Маск влаштував опитування

Фото: Associated Press

Мільярдер віддав на розсуд користувачів подальшу долю акаунта екс-президента США

Власник Twitter Ілон Маск влаштував опитування на тему, чи варто розблокувати акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

Маск пояснив опитування відомим латинським виразом "Голос народу, голос Бога" (Vox Populi, Vox Dei).

Колишнього президента США Дональда Трампа заблокували в таких соцмережах, як Twitter, Facebook і YouTube після нападу його прихильників на Капітолій США 6 січня 2021 року після публікації повідомлень, що закликають до насильства. Згодом Трамп анонсував запуск соціальної мережі Truth Social.

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Дата публікації
Перегляди
96
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