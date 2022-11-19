Трамп може повернутися у Twitter: Маск влаштував опитування

Власник Twitter Ілон Маск влаштував опитування на тему, чи варто розблокувати акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

Маск пояснив опитування відомим латинським виразом "Голос народу, голос Бога" (Vox Populi, Vox Dei).

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Колишнього президента США Дональда Трампа заблокували в таких соцмережах, як Twitter, Facebook і YouTube після нападу його прихильників на Капітолій США 6 січня 2021 року після публікації повідомлень, що закликають до насильства. Згодом Трамп анонсував запуск соціальної мережі Truth Social.