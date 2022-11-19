Трамп может вернуться в Twitter: Маск устроил опрос

Миллиардер отдал на усмотрение пользователей дальнейшую судьбу аккаунта экс-президента США
Владелец Twitter Илон Маск устроил опрос на тему, стоит ли разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
Маск объяснил опрос известным латинским выражением "Голос народа, голос Бога" (Vox Populi, Vox Dei).
Reinstate former President Trump— Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022
Бывший президент США Дональд Трамп заблокирован в таких соцсетях, как Twitter, Facebook и YouTube после нападения его сторонников на Капитолий США 6 января 2021 года после публикации сообщений, призывающих к насилию. Затем Трамп анонсировал запуск социальной сети Truth Social.