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Трамп может вернуться в Twitter: Маск устроил опрос

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Миллиардер отдал на усмотрение пользователей дальнейшую судьбу аккаунта экс-президента США

Владелец Twitter Илон Маск устроил опрос на тему, стоит ли разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Маск объяснил опрос известным латинским выражением "Голос народа, голос Бога" (Vox Populi, Vox Dei).

Бывший президент США Дональд Трамп заблокирован в таких соцсетях, как Twitter, Facebook и YouTube после нападения его сторонников на Капитолий США 6 января 2021 года после публикации сообщений, призывающих к насилию. Затем Трамп анонсировал запуск социальной сети Truth Social.

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Дата публикации
Просмотры
128
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