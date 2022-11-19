Обстрел Запорожья: часть города осталась без тепла

Ракеты также ударили по жилым домам.

В результате обстрела Запорожья 18 ноября, в одном из районов города возникли проблемы с теплоснабжением.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

оккупанты ударили по инфраструктурному объекту. Также обстрелами повреждены несколько жилых домов.

"Из-за вражеской атаки путинской сволочи половина одного из районов города осталась без теплоснабжения", – написал Куртев и добавил, что масштабы разрушений выясняются.

Напомним, в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы вечером пятницы. Ракеты попали в один из объектов инфраструктуры. Было зафиксировано 5 прилетов. Есть вероятность, что под завалами могут находиться люди.

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