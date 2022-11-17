В ВСУ рассказали, какую задачу руководство России поставило оккупантам

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Российские оккупанты попытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи на фронте.

Такой прогноз озвучил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире канала Freeдом.

"Противник будет пытаться прорвать нашу оборону, насколько у него хватит сил. То, что мы видим сейчас - скорее всего, военно-политическое руководство поставило задачу взять хотя бы административные границы Донецкой и Луганской области, чтобы показать, что они освободили так называемые "ДНР" и "ЛНР", - заявил он.

Как заверил Череватый, украинские Вооруженные силы сделают все, чтобы этого никогда не случилось. По его словам, ВСУ, скопив резервы и огневые средства, могут нанести удар и по возможности перейти в контратаку, "как во время Харьковской и Лиманской операции".

Представитель ВСУ не уточнил, где именно ждать контрнаступления - "на том направлении, которое наше руководство будет считать в данный момент наиболее удачным".

Также Череватый отметил, что наступательные действия на фронте могут быть затруднены для обоих сторон из-за погоды:

"Погода демаскирует. Театр военных действий получается совсем другой в силу того, что нет листвы, нет маскировки, открытая местность. Если будут дожди, грязь и слякоть, это влияет на тех, кто пытается вести наступление - и врага, и нас. Сначала в грязи застревает колесная техника, автомобили, бронетранспортеры и другие средства, а потом танки и БМП. Соответственно, не получается вести наступление, и война становится артиллерийской и войной вылазок".

По его словам, "только если промерзнет грунт и будут определенные условия, стороны могут начать наступательные действия".

Боевые действия на Донбассе

Бахмутское и Авдеевское направления остаются одними из самых горячих точек на фронте.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, особенно тяжело украинским защитникам возле Угледара и Павловки и на линии Бахмут-Соледар.

В ВСУ сообщили, что Россия теряет на Донетчине батальон каждый день. В телефонном разговоре, который перехватила украинская разведка, один мобилизованный рассказал, как "кадыровцы" не позволяют россиянам оставлять позиции.

Президент Владимир Зеленский назвал Донбасс "эпицентром крупнейшего безумия РФ".

Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что Россия перебросила на Донбасс войска, отступившие из Херсона на правый берег Днепра. Боевые штурмовые части усилили натиск оккупантов на восточном направлении.

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