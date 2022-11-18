В Запорожье прогремел ряд мощных взрывов: в ОВА назвали мишень атаки России

Пройдите срочно в укрытие до окончания тревоги.
В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы вечером пятницы, 18 ноября.
Об этом сообщают местные жители в Сети.
По их словам, в городе раздалось по меньшей мере семь взрывов. В местных пабликах пишут об обстреле города из С-300 из оккупированного Токмака. Пока больше информации нет.
Следует отметить, что в Запорожской области продолжается воздушная тревога. Уведомление о ракетной опасности было объявлено в 22:33. Почти сразу после оглашения тревоги в городе раздались взрывы.
В телеграмм-каналах появилось видео, на котором слышен взрыв якобы из Запорожья.
В Запорожской областной военной администрации подтвердили удары РФ по городу. Глава области Александр Старух проинформировал, что оккупанты атаковали объект промышленной инфраструктуры. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.
"Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели. Подробности впоследствии. Берегит себя!", - написал он в телеграмм-канале.
Какая ситуация с ракетами в России
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что ракеты в России никогда не закончатся. Страна до сих пор производит их, хотя в очень ограниченном количестве. По его словам, действительно заканчиваются ракеты, но советские, например, Х-22, которые уже несколько месяцев мы не видели, чтобы они применяли. Относительно других ракет: Х-101, "Калибр", Х-59, Х-555, "Искандеры – они у России есть.
Кроме того, Россия вскоре может получить иранские баллистические ракеты и использовать их для нанесения ударов по территории. Украины.
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