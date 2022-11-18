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У Запоріжжі прогриміла низка потужних вибухів: в ОВА назвали мішень атаки Росії

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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5180
Час на прочитання
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У Запоріжжі прогриміла низка потужних вибухів: в ОВА назвали мішень атаки Росії

Пройдіть терміново до укриття до закінчення тривоги.

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи ввечері п'ятниці, 18 листопада.

Про це повідомляють місцеві жителі в Мережі.

За їхніми словами, в місті пролунало щонайменше сім вибухів. У місцевих пабліках пишуть про обстріл міста з С-300 з окупованого Токмака. Наразі більше інформації немає.

Варто зазначити, що в Запорізькій області триває повітряна тривога. Сповіщення про ракетну небезпеку оголосили о 22:33. Майже одразу після оголошення тривоги в місті пролунали вибухи.

У телеграм-каналах з'явилося відео, на якому чутно вибух нібито із Запоріжжя.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації підтвердили удари РФ по місту. Очільник області Олександр Старух поінформував, що окупанти атакували об’єкт промислової інфраструктури. Чи є постраждалі - наразі невідомо.

"Ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники. Подробиці згодом. Бережіть себе!" - написав він у телеграм-каналі.

Яка ситуація з ракетами в Росії

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко переконаний, що ракети в Росії не закінчаться ніколи. Країна досі виробляє їх, хоча в дуже обмеженій кількості. За його словами, дійсно закінчуються ракети, але радянські, наприклад Х-22, які вже кілька місяців ми не бачили, щоб вони застосовували. Щодо інших ракет: Х-101, "Калібр", Х-59, Х-555, "Іскандери - вони у Росії є.

Окрім того, Росія невдовзі може отримати іранські балістичні ракети і використати їх для завдавання ударів по території України.

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Дата публікації
Перегляди
5180
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