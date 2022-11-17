"Це найбільша небезпека найближчого часу": експерт про нову ракетну загрозу

Росія поки не має можливості здійснити масовані атаки дронами-камікадзе, але, за прогнозом експерта, чекає можливості вдарити по Україні іранськими балістичними ракетами з потужною бойовою частиною.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

"Зараз між масованими обстрілами в середньому є інтервал в два-три тижні. Це саме той час, який потрібен для накопичення боєкомплекту, для того, щоб привезти його зі складів, центрів зберігання, які розміщені по всій Росії, а потім сконцентрувати на аеродромах або в портах, - каже Олександр Коваленко. - Хоча зараз ми бачимо, що «Калібрів» вони використовують небагато. Більше – ракет авіаційного базування. Це ракети Х-101, Х-555. Ці ракети вони можуть виробляти, в них є виробництво, але воно дуже повільне. Воно залежить від контрабанди іноземних запчастин. Коли, навіть, є все обладнання, мікросхеми, виробництво все одно не масштабне – 2-3 ракети на тиждень".

На питання про те, чому зараз саме такі інтервали, експерт відповідає так: "Така ж сама ситуація була і 10 жовтня. Вони завдають масований удар, а потім, 11 жовтня та 12 жовтня були значно менші удари. Тобто було дорозвідування. Вони з’ясовували, що було уражено, що – ні. А між масованими ударами середній інтервал 2-3 тижні. Після ударів вони збирають інформацію, в тому числі – від інформаторів з території України про те, що та де зруйновано. Так вони продовжують, поки в них є боєкомплект. Але боєкомплекту на наступні дні значно менше, ніж в день масованого обстрілу".

Олександр Коваленко відмічає, що останнім часом атак дронів не так багато, як в недалекому минулому.

"Дрони відволікають на себе увагу ППО, остання використовує боєкомплект, на перезаряджання потрібен час. Цього разу (коли по Україні було випущено близько 100 ракет – Ред.) атаку дронами вони не зробили, тому що ресурс у них обмежений. Вони їх використовують в тих ситуаціях, коли з тих чи інших причин не можуть використати ракети. Рой дронів вони вже не в змозі запустити. Також підтверджує цей факт, що в Ірану виробництво безпілотників "Shahed" не масштабне. Це не тисячі апаратів. Щодо спроможності Ірану виробляти їх – це близько 50 апаратів в місяць. Іран залежить від контрабандних поставок запчастин".

На думку Коваленка, найбільша небезпека найближчого часу в тому, що Росія може отримати іранські балістичні ракети і використати іх масовано по території України. "Їх не буде дуже багато, не тисячі, але в них досить потужні бойові частини. Для будь-якого ППО балістична ракета – це дуже важка мішень. Своїх ракет в Росії вже набагато менше, ніж на початку війни. Але вони в них є і вони можуть їх виробляти в невеликій кількості".

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