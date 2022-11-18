Тримали навіть дітей: омбудсмен повідомив гнітючі факти про катівні на Херсонщині

У катівнях на Херсонщині російські військові тримали навіть дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook.

За даними омбудсмена, жителі Херсонської області піддавалися жорстокішим методам катування, ніж у тих областях, що раніше були під тимчасовою окупацією – Харківщина, Київщина, Чернігівщина.

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"На території вказаних областей ми фіксували катівні, але на території Херсонської області вперше були встановлені факти (зі свідчення людей, які перебували в цих катівнях), що одночасно в камерах катівень тижнями цілодобово тримали чоловіків і жінок разом. Тортури, побиття, сексуальне насильство... Їх не випускали тижнями. Навіть в туалет треба було ходити жінкам при чоловіках, а чоловікам – при жінках", - написав він.

Лубінець зазначив, що в кожній камері були встановлені відеокамери для спостереження, запис вівся зі звуком. Люди, які піддавалися тортурам, це зрозуміли, бо щойно херсонці починали говорити про окупацію, миттєво до камер забігали люди в масках і всіх жорстоко били.

Ще одна відмінність полягала в тому, що була окрема камера, де тримали підлітків. ”Ми зараз встановлюємо їхній вік. Люди розповідають, що деякі хлопці виглядали приблизно на років 14”, - зазначив омбудсмен. За його словами, в інших областях не виявлено камер для дітей чи підлітків.

Лубінець зазначив, що з погляду Міжнародного гуманітарного права, спостерігається погіршення поводження з цивільними громадянами України.

"Для мене це виглядає так, що коли представники РФ бачили людей з проукраїнським світоглядом, то це їх ще більше провокувало вдаватися до надзвичайно жорстокого поводження з місцевим населенням. Це не просто залякування, як було раніше, це більш показово, жорстоко, щоб всі про це знали. Мета - зламати херсонців для того, аби вони боялися, мовчали, не виходили на мітинги, де озвучували свою приналежність до України. Це очевидне придушенням громадського спротиву з елементами воєнних злочинів проти людяності", - наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Лубінець повідомив, що кати ховали свої обличчя за масками, але вже відомо, що херсонців катували представники Росгвардії та військовослужбовці російської армії.

Нові приголомшливі факти катування на Херсонщині: тримали навіть підлітків Визволення від російських військових Херсонщини відкрило нові факти жорстокого поводження — жителі області піддавалися жорстокішим методам катування, ніж в тих областях, що раніше були під тимчасовою окупацією – Харківщина, Київщина, Чернігівщина. На території вказаних областей ми фіксували катівні, але на території Херсонської області вперше були встановлені факти (зі свідчення людей, які перебували в цих катівнях), що одночасно в камерах катівень тижнями цілодобово тримали чоловіків і жінок разом. Тортури, побиття, сексуальне насильство, але чоловіків і жінок разом — не тримали. При чому, їх не випускали тижнями. Навіть в туалет треба було ходити жінкам при чоловіках, а чоловікам – при жінках. Друга відмінність: у кожній камері були встановлені відеокамери для спостереження. Такий цілодобовий відеонагляд записувався зі звуком. На цьому окремо наголошують наші громадяни, які піддавалися тортурам, і пояснюють, що вони це чітко розуміли. Бо як тільки херсонці починали говорити про окупацію, то миттєво до камер забігали люди в масках і всіх жорстоко били. Третя відмінність: тут була окрема камера, де тримали підлітків. Ми зараз встановлюємо їхній вік. Люди розповідають, що деякі хлопці виглядали приблизно на років 14. І хрестика, якого я вчора показував на відео, зробив 19-тирічний хлопець, який перебував тут — у катівні (https://cutt.ly/HMSmNNJ). В інших областях ми не виявляли камер для дітей чи підлітків. А тут — це не діяло. З точки зору Міжнародного гуманітарного права, ми спостерігаємо погіршення поводження з цивільними громадянами України. Це найгірші і найцинічніші прояви порушення Женевських конвенцій! Для мене це виглядає так, що коли представники РФ бачили людей з проукраїнським світоглядом, то це їх ще більше провокувало вдаватися до надзвичайно жорстокого поводження з місцевим населенням. Це не просто залякування, як було раніше, це більш показово, жорстоко, щоб всі про це знали. Мета — зламати херсонців для того, аби вони боялися, мовчали, не виходили на мітинги, де озвучували свою приналежність до України. Це очевидне придушенням громадського спротиву з елементами воєнних злочинів проти людяності. Попри те, що вони ховали свої обличчя від херсонців за масками, ми знаємо, що катували наших людей представники росгвардії та військовослужбовці російської армії. Наші компетентні органи обов’язково встановлять всіх злочинців! Опубліковано Дмитром Лубінцем Пʼятниця, 18 листопада 2022 р.

Нагадаємо, на деокупованій Херсонщині криміналісти Київщини оглядають штаби окупантів та допомагають документувати воєнні злочини загарбників. Поліцейські виявляють тіла вбитих і закатованих громадян, пошкодження будинків, досліджують місця обстрілів. Найбільше поліцейських вражає безчинство, влаштоване загарбниками в навчальних закладах.

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