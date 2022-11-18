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Найстарша школярка у світі померла у віці 99 років

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Найстарша школярка у світі померла у віці 99 років

Фото: соцмережі

Довгожителька саме готувалася до випускних іспитів, які мали розпочатися наступного тижня.

В африканській країні Кенії у віці 99 років померла Прісцилла Сітієні, яку вважають найстаршою ученицею початкової школи у світі.

Про це у п’ятницю, 18 листопада, повідомив BBC її онук.

У Прісцилли Сітієні почалися проблеми зі здоров'ям після занять у середу, 15 листопада. Довгожителька разом із юними однокласниками саме готувалися до випускних іспитів, які мали розпочатися наступного тижня.

Минулого року жінка пояснила представникам культурно-освітнього агентства ООН ЮНЕСКО, що сіла за парту разом із дітьми, щоб мотивувати молодих матерів повернутися до школи.

“Я хотіла показати приклад не лише їм, але й іншим дівчатам у всьому світі, які не навчаються у школі, що без освіти не буде різниці між тобою та куркою”, — сказала вона.

Історія пані Сітієні надихнула на знімання фільму під назвою Gogo, який відкрив для неї можливість відвідати Францію та зустрітися з першою леді Бріджит Макрон.

Співавтор фільму Патрік Пессіс віддав їй належне, написавши у Twitter: "Її повідомлення про освіту дівчат досі живе".

Нинішній рекорд найстаршого учня початкової школи в Книзі рекордів Гіннеса належить іншому кенійцю, покійному Кімані Маруге. 2004 року він пішов до школи у віці 84 років і помер через п’ять років.

BBC зв’язалася з реєстраторами, щоб дізнатися, чи будуть вони оновлювати свої записи.

Нагадаємо, раніше іранець, якого називали найбруднішою людиною у світі, помер у віці 94 років через кілька місяців після того, як односельці вперше за багато років викупали його у ванній.

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Дата публікації
Перегляди
1381
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