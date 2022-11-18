Самая старшая школьница в мире скончалась в возрасте 99 лет

Долгожительница как раз готовилась к выпускным экзаменам, которые должны были начаться на следующей неделе.

В африканской стране Кении в возрасте 99 лет скончалась Присцилла Ситиене, считающаяся самой старейшей ученицей начальной школы в мире.

Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил BBC ее внук.

У Присциллы Ситиене начались проблемы со здоровьем после занятий в среду, 15 ноября. Долгожительница вместе с юными одноклассниками как раз готовились к выпускным экзаменам, которые должны были начаться на следующей неделе.

В прошлом году женщина объяснила представителям культурно-образовательного агентства ООН ЮНЕСКО, что села за парту вместе с детьми, чтобы мотивировать молодых матерей вернуться в школу.

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"Я хотела показать пример не только им, но и другим девушкам во всем мире, которые не учатся в школе, что без образования не будет разницы между тобой и курицей", — сказала она.

История госпожи Ситиене вдохновила на съемку фильма под названием Gogo, который открыл для нее возможность посетить Францию и встретиться с первой леди Бриджит Макрон.

Соавтор фильма Патрик Пессис отдал ей должное,написав в Twitter: "Ее сообщение об образовании девушек до сих пор живет".

Priscilla Sitienei di Gogo nous a quitté à 100 ans. J'avais écrit avec Pascal Plisson GOGO, фильм, который ell enchantait de sa grâce. Au Kenya, choquée que ses petites-filles aillent pas à l'école, elle s'y inscrit. Pour el ejemplo. Son message sur l'education des filles demeure❤️ pic.twitter.com/BOTANoPAbE — Patrick Pessis (@PatrickPessis) November 17, 2022

Нынешний рекорд старейшего ученика начальной школы в Книге рекордов Гиннеса принадлежит другому кенийцу, покойному Кимани Маруге. В 2004 году он пошел в школу в возрасте 84 лет и умер пять лет спустя.

BBC связалась с регистраторами, чтобы узнать, будут ли они обновлять свои записи.

Напомним, ранее иранец, которого называли самым грязным человеком в мире, умер в возрасте 94 лет спустя несколько месяцев после того, как односельчане впервые за много лет скупали его в ванной.

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