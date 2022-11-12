Вчені показали, який вигляд має найстаріше підводне місто у світі (відео)

Острів Павлопетрі розташований біля узбережжя Лаконії на півдні Пелопоннесу. Цей острів є найстарішим давньогрецьким містом, яке коли-небудь археологи знаходили під водою.

Про це пише видання Greek Reporter.

Після ретельного вивчення археологи дійшли висновку, що тут з'явилися перші поселення у 2800 р. до н.е. Про це вказали різні артефакти. Здебільшого вони належали до бронзової доби.

Також учені з'ясували, що на цьому місці сталася серія з трьох катастрофічних землетрусів. Вони сталися 1000 року до нашої ери. Можливо, саме через них місто опинилося під водою. Відомо, що до катастроф Павлопетрі процвітало. Воно був важливим портовим містом.

Завдяки природі унікальна пам’ятка залишилася недоторканною. Тому вона є надзвичайно цінною для археологів.

Раніше стало відомо, що у водах моря Сукошан, біля узбережжя Хорватії, дослідники виявили збережений корабель віком 2000 років.

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