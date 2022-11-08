Поблизу Хорватії археологи знайшли 2000-річний римський корабель

У водах моря Сукошан, біля узбережжя Хорватії, дослідники виявили збережений корабель віком 2000 років.

Про це пише Heritage Daily.

Археологи й досі мали лише припущення місця локації судна. Вперше теорії про те, де розташовується затонулий корабель, з'явилися 2021 року.

Саме тоді підводні археологи знайшли різноманітні уламки. Також виявили монети часів імператора Костянтина. Після цього роботи продовжили. Згодом вченим вдалося ідентифікувати корпус корабля завдовжки 9 метрів. Його заховало під шарами піску неподалік римського порту Барбір.

Виявлений корабель перебував майже в незайманому стані. Однак є незначні пошкодження корабельних черв'яків.

Археологи припустили, що його вік – 2000 років.

Нагадаємо, біля берегів Ізраїлю знайшли затонулий корабель, на борту якого також виявили стародавні горщики, що чудово збереглися, з інгредієнтами 1300-річної давності. На думку вчених, корабель був завантажений товарами з усього Середземномор'я. Це є підтвердженням того, що торговці із західних країн везли товари до ізраїльських портів і після ісламського завоювання у VII столітті.

Цікаві факти про зйомки легендарного "Титаніка" – Кіновлог

Читайте також: