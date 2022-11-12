Українська бабуся назбирала ворожих набоїв і передала ЗСУ: зворушливе відео

Жінка зустріла захисників зі сльозами на очах та набоями в руках.

Українська бабуся назбирала набоїв російських окупантів і передала їх українським військовим, коли ті зайшли в один з населених пунктів.

Відповідне відео опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ось тому ми непереможні. Крута українська бабуся", – йдеться в підписі до ролика.

На кадрах видно, як жінка зі сльозами на очах демонструє цілі стрічки з набоями, намотаними на руці. Водночас бабуся бідкається на "кацапів".

Українські захисники дякують їй за таку зустріч та обіцяють привезти харчів.

Нагадаємо, Сили оборони України 11 листопада звільнили Херсон.

Того ж дня стало відомо і про звільнення усієї Миколаївської області, окрім Кінбурна.

Жителі Херсона дуже радо вітали ЗСУ в місті: співали "Червону калину" і танцювали біля вогнища.

У Херсоні навіть утворилися затори, адже кожен хотів обійняти і привітати україн ських захисників.

Зауважимо, що площа звільненої території півдня України станом на 11 листопада склала вже понад 3000 тис. кв. км.

Із майже тисячі людей залишився десяток: репортаж з деокупованого села на Півдні

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