Українська бабуся назбирала ворожих набоїв і передала ЗСУ: зворушливе відео

Жінка зустріла захисників зі сльозами на очах та набоями в руках.
Українська бабуся назбирала набоїв російських окупантів і передала їх українським військовим, коли ті зайшли в один з населених пунктів.
Відповідне відео опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Ось тому ми непереможні. Крута українська бабуся", – йдеться в підписі до ролика.
На кадрах видно, як жінка зі сльозами на очах демонструє цілі стрічки з набоями, намотаними на руці. Водночас бабуся бідкається на "кацапів".
Українські захисники дякують їй за таку зустріч та обіцяють привезти харчів.
Нагадаємо, Сили оборони України 11 листопада звільнили Херсон.
Того ж дня стало відомо і про звільнення усієї Миколаївської області, окрім Кінбурна.
Жителі Херсона дуже радо вітали ЗСУ в місті: співали "Червону калину" і танцювали біля вогнища.
У Херсоні навіть утворилися затори, адже кожен хотів обійняти і привітати україн ських захисників.
Зауважимо, що площа звільненої території півдня України станом на 11 листопада склала вже понад 3000 тис. кв. км.
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