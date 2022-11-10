Много советского хлама: эксперт оценил запасы ракет и оружия в РФ

По мнению Черника, ВПК России встал на путь деградации, но украинцам расслабляться рано.

В России остались оружие и боеприпасы советского образца, а производить новые образцы оккупанты не в состоянии из-за масштабных санкций.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, передает "Апостроф".

По его мнению, военно-промышленный комплекс России встал на путь деградации. Эксперт привел пример, что в прошлом году российские военно-космические силы получили 21 самолет. В этом году – едва 10.

Старого хлама еще много

"Крах ВПК России – на марше. Однако, я бы не поднимал планку ожидания, что это происходит быстро. Старого советского хлама у них достаточно много", – отмечает Черник.

В то же время полковник уверен, что россияне точно не смогут строить высококачественное оружие. Например, "Кинжал" – лучшая гиперзвуковая ракета россиян. По информации эксперта, в России осталось всего 37 единиц.

Ракета "Кинжал" содержит 38 импортных деталей, которые Россия не сможет нигде получить из-за санкционных ограничений. Аналогичная ситуация и с российскими беспилотниками "Орлан-10", на 50% состоящим из импортных деталей.

"Двигатель японский, оптическая аппаратура американская или немецкая. Возможно, до 20% необходимых деталей они смогут добыть контрабандным методом. Мы живем в рыночном мире и заблокировать поставки всех чипов и микросхем невозможно. Вероятно, им придется из холодильников доставать необходимые микросхемы. Но промышленный комплекс оккупантов подорван, полноценно восстановить потенциал в условиях санкций невозможно", – убежден он.

Однако Черник отметил, что на военных складах РФ до сих пор много старого вооружения. К примеру, 100 миллионов автоматов Калашникова, 37 миллионов винтовок Мосина, миллион единиц пулеметов ДШК 1938 года, 1,5 миллиона РПГ-18 "Муха", несколько миллионов пистолетов Макарова.

"Имеют еще того хлама. И дадут его своим самоубийцам на линии фронта. Поэтому расслабляться рано", — подытожил эксперт.

Что известно о ракетах "Кинжал"

"Кинжал" – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Его ракеты способны поражать как стационарные объекты, так и надводные цели: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Они могут фактически гарантированно преодолевать все существующие системы ПВО и ПРО.

Максимальная дальность поражения комплекса составляет более 3000 км, а максимальная скорость – до 14 688 км/ч. или 4080 м/с. Масса боевой части ракеты составляет 500 кг, и она даже может нести ядерный заряд.

Состояние ВПК России

Ранее сообщалось, что Россия опрокинула в Беларусь истребители-перехватчики, способные нести ракеты "Кинжал".

Издание Sky News со ссылками на свои источники сообщило, что Россия в обмен на дроны передала Ирану 140 млн евро и западное вооружение, которое удалось захватить на поле боя: комплексы NLAW, Stinger и Javelin.

По данным украинской разведки, кроме Ирана, Россия обращалась в Китай и Северную Корею с просьбой предоставить оружие.

А Казахстан и Узбекистан помогают РФ обходить санкции. Эти страны перепродают агрессору американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет.

Аналитики из Института войны ISW считают, что оккупанты значительно истощили свой арсенал систем высокоточного оружия и понесли значительные потери в авиации.

По словам военного эксперта Олега Жданова, пока нет фактов, что после массированного вторжения войск РФ в Украину в стране-агрессоре приступили к производству новых вооружений.