Ракеты в России никогда не закончатся: эксперт озвучил неутешительный прогноз

РФ производит ракеты, может это делать и дальше, но в очень ограниченных количествах.

Ракеты в России никогда не кончатся, это нужно понимать всем украинцам.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телеканала "Freeдом".

По его мнению, РФ не одержит победу в так называемой "инфраструктурной войне" с Украиной, потому что наше государство имеет высокоразвитую техническую и технологическую составляющую и обладает возможностью восстановления разрушенных объектов.

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"Это как в свое время россияне боролись с железной дорогой, и почти месяц обстреливали железнодорожные узлы. Но потом опустили руки, потому что поняли, что это бессмысленно. Пока они более упорно действуют, потому что это элемент террора, на который они делают ставку — оставить украинцев без света, связи, отопления, водоснабжения", – говорит эксперт.

Коваленко уверен, что ракеты в России не закончатся никогда.

"Это нужно понимать. Есть действительно заканчивающиеся ракеты – это советские запасы, например Х-22, которую уже несколько месяцев мы не видели, чтобы они применяли. Что касается других ракет: Х-101, "Калибр", Х-59, Х -555, "Искандеры" – они у россиян есть. Они производят ракеты и могут это делать, но в очень ограниченных количествах. Производство ракет в РФ деградировало за годы санкций. А сейчас тем более заторможено, потому что зависит от контрабандных поставок запчастей", – отмечает обозреватель.

Он предполагает, что две-три ракеты в неделю РФ может производить.

"Кроме того у них еще есть "неприкосновенный запас". Они его стали использовать. Однако эти запасы также не неисчерпаемы. Например, в прошлом месяце "Искандеров" у них было 120 единиц. Это меньше, чем к началу войны, когда у них было более 600 "Искандеров". Поэтому запасов действительно стало меньше, но они не иссякли", – подытожил Коваленко.

Ракетный террор РФ

Напомним, последний массовый ракетный удар по территории Украины оккупанты нанесли во вторник, 15 ноября. Россияне выпустили по Украине 90 ракет. Силы противовоздушной обороны сбили 70 из них.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что захватчики совершили обстрел именно потому, что в этот день проходил саммит G20.

17 ноября РФ нанесла удар по городу Днепр. По последним данным, были ранены 14 человек. Среди них 15-летний ребенок.

Эксперт Александр Коваленко предупредил, что Россия вскоре может получить иранские баллистические ракеты и использовать их для нанесения ударов по территории Украины.