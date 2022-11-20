Астрологічний прогноз на 20 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найнебезпечніших днів місячного календаря, коли до мінімуму необхідно скоротити спілкування з людьми у своєму оточенні – воно небезпечне тривалими та неприємними конфліктами. Будь-які починання – професійної, побутової чи особистої якості – замість успіху принесуть невдачі та збитки.

Символ дня: трясовина.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: пасивний день.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: синій, блакитний.

Щасливе каміння дня: жовтий нефрит, жадеїт.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: в разі загострення хронічних захворювань необхідно якомога швидше надати людині медичну допомогу, інакше наслідки можуть бути вкрай неприємними.

Сни дня: сни нинішньої ночі характеризують особистість людини – з їхнього сюжету вона може багато про себе зрозуміти.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Афоризм дня: "Всі справжні злочини починаються як безневинна витівка" (Ернест Гемінґвей).

Ангел-охоронець дня: Фаргас – позбавляє жіночих хвороб.

Магія та містика дня: можна виготовляти захисні та любовні обереги й талісмани.

Табу дня: розсіяність та неуважність можуть бути небезпечними.

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