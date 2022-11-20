Астрологический прогноз на 20 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых опасных дней лунного календаря, когда до минимума необходимо сократить общение с окружающими людьми – оно опасно продолжительными и неприятными конфликтами. Любые начинания – профессионального, бытового или личного свойства – вместо успеха принесут неудачи и убытки.

Символ дня: трясина.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: пассивный день.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: синий, голубой.

Счастливые камни дня: желтый нефрит, жадеит.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: при обострении хронический заболеваний необходимо как можно скорее оказать человеку медицинскую помощь, в противном случае последствия могут быть весьма неприятными.

Сны дня: сны нынешней ночи характеризуют личность человека – из их сюжета он может много о себе понять.

Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки.

Афоризм дня: "Все настоящие злодейства начинаются как невинная затея" (Эрнест Хемингуэй).

Ангел-хранитель дня: Фаргас – избавляет от женских болезней.

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные обереги и талисманы.

Табу дня: рассеянность и невнимательность могут быть опасными.

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