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Астрологический прогноз на 20 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
218
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 20 ноября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: один из самых опасных дней лунного календаря, когда до минимума необходимо сократить общение с окружающими людьми – оно опасно продолжительными и неприятными конфликтами. Любые начинания – профессионального, бытового или личного свойства – вместо успеха принесут неудачи и убытки. 

Символ дня: трясина. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: пассивный день. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: синий, голубой. 

Счастливые камни дня: желтый нефрит, жадеит. 

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра. 

Болезни дня: при обострении хронический заболеваний необходимо как можно скорее оказать человеку медицинскую помощь, в противном случае последствия могут быть весьма неприятными. 

Сны дня: сны нынешней ночи характеризуют личность человека – из их сюжета он может много о себе понять. 

Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки. 

Афоризм дня: "Все настоящие злодейства начинаются как невинная затея" (Эрнест Хемингуэй). 

Ангел-хранитель дня: Фаргас – избавляет от женских болезней. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные обереги и талисманы. 

Табу дня: рассеянность и невнимательность могут быть опасными. 

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Дата публикации
Просмотры
218
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