Астрологический прогноз на 20 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из самых опасных дней лунного календаря, когда до минимума необходимо сократить общение с окружающими людьми – оно опасно продолжительными и неприятными конфликтами. Любые начинания – профессионального, бытового или личного свойства – вместо успеха принесут неудачи и убытки.
Символ дня: трясина.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: пассивный день.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: синий, голубой.
Счастливые камни дня: желтый нефрит, жадеит.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: при обострении хронический заболеваний необходимо как можно скорее оказать человеку медицинскую помощь, в противном случае последствия могут быть весьма неприятными.
Сны дня: сны нынешней ночи характеризуют личность человека – из их сюжета он может много о себе понять.
Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки.
Афоризм дня: "Все настоящие злодейства начинаются как невинная затея" (Эрнест Хемингуэй).
Ангел-хранитель дня: Фаргас – избавляет от женских болезней.
Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные обереги и талисманы.
Табу дня: рассеянность и невнимательность могут быть опасными.
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