53-летняя Гвен Стефани в четвертый раз беременна – СМИ

Экс-солистка группы No Doubt, певица Гвен Стефани, и ее муж, кантри-исполнитель Блейк Шелтон, ждут пополнения в семье.

Как сообщили источники The International Business Times, 53-летняя исполнительница хотела родить своему любимому ребенка. Впрочем, естественным путем это не удавалось, поэтому она обратилась в ЭКО.

Поначалу попытки были напрасными, и Гвен даже отчаялась забеременеть. Исполнительница решила попробовать в последний раз, и произошло чудо. ЭКО прошло успешно, а Гвен смогла забеременеть.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон / Фото: Associated Press

Инсайдер также сообщил, что Стефани и Шелтон очень счастливы, и считают беременность настоящим рождественским чудом.

Отметим, что сплетни о том, что артистка ждет рождения ребенка, появились еще в октябре. Тогда исполнительница вышла на красную дорожку в платье, которое подчеркнуло ее округлый животик. Вероятно, у пары родится девочка.

Gwen Stefani и Blake Shelton на červenом карпете в 2022 году Matrix Awards | 10/26/2022



: nywici IG pic.twitter.com/78gb7Tr2BL — B ♡ G | fan account (@iloveBlakexGwen) October 26, 2022

Напомним, у Гвен Стефани уже есть три сына от предыдущего брака: Кингстон, Зум и Аполло. А вот для Блейка, за которого исполнительница вышла замуж в июле прошлого года, это будет первенец.

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