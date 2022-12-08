53-річна Гвен Стефані учетверте вагітна – ЗМІ

Екссолістка гурту No Doubt, співачка Гвен Стефані, та її чоловік, кантрі-виконавець Блейк Шелтон, чекають на поповнення у сім'ї.

Як повідомили джерела виданню The International Business Times, 53-річна виконавиця хотіла народити своєму коханому дитину. Утім, природним шляхом їй це не вдавалося, тому вона звернулася до ЕКО.

Спочатку спроби були марними, і Гвен навіть втратила надію завагітніти. Виконавиця вирішила спробувати востаннє, і сталося диво. ЕКО минуло успішно, а Гвен змогла завагітніти.

Гвен Стефані та Блейк Шелтон / Фото: Associated Press

Інсайдер також повідомив, що Стефані та Шелтон надзвичайно щасливі, і вважають вагітність справжнім різдвяним дивом.

Зазначимо, плітки про те, що артистка чекає на народження дитини, з'явилися ще у жовтні. Тоді виконавиця вийшла на червоний хідник у сукні, яка підкреслила її округлий животик. Ймовірно, у пари народиться дівчинка.

Gwen Stefani and Blake Shelton on the red carpet at the 2022 Matrix Awards | 10/26/2022



: nywici IG pic.twitter.com/78gb7Tr2BL — B ♡ G | fan account (@iloveBlakexGwen) October 26, 2022

Нагадаємо, Гвен Стефані вже має трьох синів від попереднього шлюбу: Кінгстона, Зума та Аполло. А от для Блейка, за якого виконавиця вийшла заміж у липні минулого року, це буде первісток.

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