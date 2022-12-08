Жозеп Боррель ответил на призывы прекратить поддерживать Украину

Оказание военной помощи и тренировочной поддержки от ЕС будет продолжаться.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что война не может закончиться победой РФ и оккупацией Украины.

Об этом Боррель сказал во время ежегодной конференции "Инвестиции в европейскую оборону – 2022".

По его словам, Европа должна продолжать поддерживать Украину.

"Я знаю, что в Европе существует общественное мнение, будто чем дольше мы помогаем Украине, тем дольше будет продолжаться война. Или, мол, если хотите прекратить войну, прекратите поддерживать Украину, и война закончится. Конечно! Но как она закончится? Это важное? вопрос", — отметил Боррель.

Война не может завершиться победой РФ и оккупацией Украины. Боррель отметил, что ЕС будет "оказывать военную помощь и тренировочную поддержку".

Накануне Жозеп Боррель заявлял, что Россия превращает войну в карательную кампанию, чтобы причинить больше боли украинским гражданам.

Добавим, что украинская разведка сообщила: в России готовятся к предстоящему поражению своих войск, в то же время не прекращают мобилизацию.

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