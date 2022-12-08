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Жозеп Боррель дав відповідь на заклики припинити підтримувати Україну

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
1976
Час на прочитання
1 хв
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Жозеп Боррель дав відповідь на заклики припинити підтримувати Україну

Фото: Associated Press

Надання військової допомоги та тренувальної підтримки від ЄС триватиме.

Високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що війна не може закінчитися перемогою РФ та окупацією України.

Про це Боррель сказав під час щорічної конференції "Інвестиції в європейську оборону - 2022".

За його словами, Європа має продовжувати підтримувати Україну.

"Я знаю, що в Європі існує громадська думка, ніби чим довше ми допомагаємо Україні, тим довше триватиме війна. Чи, мовляв, якщо хочете припинити війну, припиніть підтримувати Україну, і війна закінчиться. Звичайно! Але як вона закінчиться? Це важливе питання", - зазначив Боррель.

Війна не може завершитися перемогою РФ та окупацією України. Боррель зазначив, що ЄС буде "надавати військову допомогу та тренувальну підтримку".

Напередодні Жозеп Боррель заявляв, що Росія перетворює війну на каральну кампанію, щоб завдати більше болю українським громадянам.

Додамо, що українська розвідка повідомила: в Росії готуються до майбутньої поразки своїх військ, водночас не припиняють мобілізацію.

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Дата публікації
Перегляди
1976
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