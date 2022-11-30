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Twitter может быть запрещен в Европейском Союзе: Маск получил предупреждение

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Twitter может быть запрещен в Европейском Союзе: Маск получил предупреждение

Фото: Associated Press

В Евросоюзе настаивают на необходимости усилить модерацию контента и бороться с дезинформацией в популярной сети микроблогов.

Комиссар Евросоюза по промышленности Тьерри Бретон заявил, что Twitter может быть запрещен из-за не соблюдения строгих правил модерации контента.

Соответствующее предупреждение он передал владельцу платформы микроблогов Илону Маску во время видеовстречи с ним в среду, 30 ноября, сообщает Reuters.

В частности, Бретон сказал Маску, что он должен соблюдать список правил, включая отказ от "произвольного" подхода к восстановлению учетных записей забаненых пользователей и согласие на "большой независимый аудит" платформы на соответствие европейским нормам.

"Впереди еще огромная работа, поскольку Twitter должен будет ввести прозрачную политику для пользователей, значительно усилить модерацию контента и защитить свободу слова, решительно бороться с дезинформацией и ограничить целевую рекламу", — сказал он в соответствии с текстом разговора, который предоставил агентству Бретон.

Маск и Бретон согласились, что ЕС проведет "стресс-тест" в штаб-квартире Twitter в начале 2023 года, чтобы оценить соответствие соцсети правилам ЕС.

Напомним, новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск за один день уволил около 3700 из 7500 сотрудников социальной сети, оставив целые команды полностью или почти полностью уничтоженными.

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Дата публикации
Просмотры
951
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