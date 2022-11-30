Не 100 тысяч: Арестович озвучил потери Украины на войне с РФ

По его словам, потери Украины в войне с РФ составляют "от 10 до 20 тыс. погибших военных".

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в войне погибли уже более 10 тыс. украинских защитников.

Об этом он сказал в разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной.

Арестович отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, допустившую неточности комментируя потери Украины в войне с РФ. По его словам, речь идет о более чем 10 тыс. убитых украинских защитников и есть "много раненых – десятки тысяч". Это все Силы обороны, а не только ВСУ.

"Помните, генерал Залужный в августе назвал цифру в 9 тыс. погибших. Она с тех пор не очень изменилась. Соотношение убитых украинских военных к российским — по меньшей мере 1 к 7. Никаких 100 тысяч погибших украинских военных нет. Я никогда бы не назвал это число, держали бы мы его в тайне, но раз уж ошиблась президент Еврокомиссии, на это приходится публично реагировать. Российские потери в восемь раз больше", – сказал советник ОП.

Арестович добавил, что в Украине большинство раненых – 96% – возвращаются в строй. В отличие от России, где соотношение убитых и раненых 1 к 1 или к 1,5 из-за плохой системы медицинского обеспечения и отсутствия средств первой медицинской помощи у оккупантов.

Позже в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным советник ОП уточнил, что потери Украины в войне с РФ составляют "от 10 до 20 тыс. погибших военных". Точную цифру он назвать отказался.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что потери украинских военных якобы составили 100 тысяч человек убитыми. Позже в Еврокомиссии объяснили ошибку своей главы, заявив, что эта цифра была взята из внешних источников, касалась потерь убитыми и ранеными и "была призвана показать жестокость России".

В Офисе президента заявили, что достоверную информацию о потерях Украины должен озвучивать только Главнокомандующий, Министр обороны или Верховный Главнокомандующий.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что РФ потеряла в войне против Украины 200 тысяч военных, из них 90 тысяч убитыми.

22 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что почти 9 тысяч украинских героев погибли на войне с РФ