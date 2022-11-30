Афроамериканец из Бруклина возглавит демократов в Палате представителей США

В среду, 30 ноября, жителя района Бруклин в Нью-Йорке 52-летнего Хакима Джеффриса было единогласно избрано главным лидером Демократической партии в Палате представителей США. Впервые чернокожий американец будет занимать столь высокий пост в Конгрессе.

Об этом сообщает Reuters.

Хаким Джеффрис будет занимать должность лидера демократов в Палате представителей на 118-м Конгрессе, который соберется 3 января 2023 года. Он заменит на этом посту 82-летнюю Нэнси Пелоси. В 2007 году она стала первой женщиной, избранной спикером Палаты представителей.

Голосование за Хакима Джефриса ознаменовало подъем младшего поколения лидеров в Палате представителей. До сих пор в лидерах демократов преобладало поколение 80-летних, среди них – Стени Хойер, которому 83 года, и 82-летний Джеймс Клайберн.

Лидер демократического большинства в Сенате, также бруклинец Чак Шумер сказал, что его не удивило то, что избран Джеффрис.

“Когда ты из Бруклина, ты быстро учишься таким чертам, как настойчивость и серьезное мужество... Ты учишься работать с разными людьми. Ты учишься, как стоять на своем. Ты учишься не воспринимать вещи лично", — заметил он, добавив, что Джеффрис "олицетворяет все эти черты".

Два лидера живут по соседству в районе Бруклин, всего в нескольких кварталах друг от друга.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что выборы в Конгресс США стали "хорошим днем для демократии и Америки" и пригласил партию республиканцев к сотрудничеству.

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