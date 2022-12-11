Зеленський анонсував розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 11 грудня, планує поспілкуватись із американським лідером Джо Байденом.

Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців.

Зеленський розповів, що він уже поспілкувався з французьким лідером Еммануелем Макроном та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Темою переговорів стало розширення зернового коридору та українська формула миру.

"Сьогодні пізніше запланована розмова з президентом США Байденом. Деталі та результати - після завершення розмови", - сказав Зеленський.

Розмови Зеленського з Макроном та Ердоганом: що відомо

У неділю, 11 грудня, Зеленський поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили реалізацію десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України.

З турецьким лідером президент Зеленський поспілкувався про розширення зернового коридору. Також Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв надати Україні гуманітарну допомогу, щоб українці змогли пережити зиму. Перед спілкуванням зі Зеленським Ердоган говорив з диктатором Путіним. Турецький лідер закликав Путіна "якомога швидше закінчити війну проти України".

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