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Зеленський анонсував розмову з Байденом

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Зеленський анонсував розмову з Байденом

Фото: Офіс президента України

Подробиці переговорів Зеленський пообіцяв розповісти потім.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 11 грудня, планує поспілкуватись із американським лідером Джо Байденом. 

Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців. 

Зеленський розповів, що він уже поспілкувався з французьким лідером Еммануелем Макроном та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Темою переговорів стало розширення зернового коридору та українська формула миру. 

"Сьогодні пізніше запланована розмова з президентом США Байденом. Деталі та результати - після завершення розмови", - сказав Зеленський.

Розмови Зеленського з Макроном та Ердоганом: що відомо 

У неділю, 11 грудня, Зеленський поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили реалізацію десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України. 

З турецьким лідером президент Зеленський поспілкувався про розширення зернового коридору. Також Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв надати Україні гуманітарну допомогу, щоб українці змогли пережити зиму. Перед спілкуванням зі Зеленським Ердоган говорив з диктатором Путіним. Турецький лідер закликав Путіна "якомога швидше закінчити війну проти України". 

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Дата публікації
Перегляди
976
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