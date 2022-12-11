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Стрельба в Риме: трое погибших, четверо раненых

Стрельба в Риме: трое погибших, четверо раненых

Фото: Associated Press

Полиция задержала стрелка на месте инцидента.

На севере Рима на собрании жителей объединения управителей дома 57-летний мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли три человека.

Об этом сообщает ANSA.

Трагедия произошла 11 декабря на собрании членов объединения Valleverde, насчитывающего 200 человек и управляющего домом в районе водохранилища Турано. По словам его главы Лучианы Чиорбы, один из жителей объединения не хотел платить за проживание и угрожал другим жителям. Из-за этого конфликта он устроил стрельбу.

На место происшествия прибыла полиция, задержавшая 57-летнего стрелка Клаудио Кампити. Три женщины от огнестрельных ранений скончались на месте. Еще четыре человека получили ранения, их госпитализировали в больницу.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери выразил соболезнования в связи с "очень серьезным эпизодом насилия" и анонсировал созыв комитета по вопросам порядка и безопасности в понедельник.

Напомним, в штате Колорадо в ночном клубе произошла стрельба: 5 человек погибли, еще 18 получили ранения.

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