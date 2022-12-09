Археологи раскопали святыни утраченного королевства

На территории современной Эритреи в порту Адулис исследователи обнаружили две древние церкви.

Археологи нашли церкви, датируемые 6-7 веком нашей эры, когда Северо-Восточная Африка и Южная Аравия в период от античности до средневековья находились под властью Аксумского царства.

Об этом пишет Haritage Daily.

Археологи, проводившие раскопки в порту Адулис, обнаружили две церкви, построенные после обращения королевства в христианство примерно в 4 веке нашей эры. Одна из них является изящным собором с остатками баптистерия, вторая — меньше по размерам, окружена колоннами, поддерживающими куполообразную крышу.

Археологи определили, что собор был построен первым между 400-535 гг. н. э., а купольную церковь — примерно между 480-625 гг. н. э. Более того, оба сооружения являются одними из самых ранних христианских церквей Аксумитского царства и старейшими из известных за пределами столицы.

Напомним, археологи во время раскопок в египетском городе Фаюм обнаружили невероятные артефакты древних цивилизаций.

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