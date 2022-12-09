Археологи розкопали святині втраченого королівства

На території сучасної Еритреї в порту Адуліс дослідники виявили дві стародавні церкви.

Археологи знайшли церкви, які датують 6-7 століттям нашої ери, коли Північно-Східна Африка і Південна Аравія в період від античності до середньовіччя перебували під владою Аксумського царства.

Про це пише HaritageDaily.

Археологи, які проводили розкопки у порту Адуліс, виявили дві церкви, побудовані після навернення королівства до християнства приблизно в 4 столітті нашої ери. Одна з них є витонченим собором із залишками баптистерію, друга — менша за розмірами, оточена колонами, що підтримували куполоподібний дах.

Археологи визначили, що собор побудували першим між 400-535 рр. н. е., а купольну церкву — приблизно між 480-625 рр. н. е. Щобільше, обидві споруди є одними з найраніших християнських церков Аксумітського царства і найстарішими з відомих за межами столиці.

Нагадаємо, археологи під час розкопок в єгипетському місті Фаюм знайшли неймовірні артефакти давніх цивілізацій.

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