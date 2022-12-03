У Китаї вчені знайшли череп віком понад мільйон років

У Китаї продовжуються розкопки рідкісного зразка. Він дійшов до наших днів у гарному стані. Дослідники вважають виявлення стародавнього людського черепа досить важливим.

Про це пише видання Nature.

Амеалі Віале з Національного музею природної історії в Парижі зазначає, що новий виявлений череп перебував у хорошому стані. До цього вчені підтвердили, що другий череп був представником архаїчного виду людини Homo erectus.

Водночас датування відкладень скам'янілостей тварин свідчить про те, що в Юньяні люди жили від 1,1 млн до 800 тисяч років тому.

Череп Yunxian виявили у вертикальному положенні. Вчені відокремили лоб, очні западини, а також вилиці черепа.

Тому давні люди з Юньяну могли бути їхніми предками. Але є й відмінні риси. Наприклад, виявлені скам'янілості віком 700 тисяч років в одній із печер мають помітний гребінь, що проходить уздовж середньої лінії черепа для кріплення сильної щелепи. Однак усі черепи Юньяну не мають такої функції.

Нагадаємо, у Мексиці археолог-дайвер знайшов скелет доісторичної людини. Він лежав у печері, яка була затоплена наприкінці останнього льодовикового періоду — 8 тисяч років тому.

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