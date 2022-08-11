В льодовиках Швейцарії почали знаходити трупи

У Швейцарії льодовики, які тануть через зміну клімату, розкривають таємниці пів столітньої давності.

Через танення льодовиків у серпні туристи вже виявили неопізнані людські рештки та літак, що розбився.

Про це пише The Guardian.

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Двоє французьких альпіністів натрапили на людський скелет, коли піднімалися на льодовик Чессен у південному кантоні Валі. Рештки забрала поліція для проведення експертизи.

Зазначається, що кістки знайшли поряд зі старою стежкою, якою туристи не користуються вже близько 10 років, каже доглядач гірської хатини Даріо Анденматтен. Саме звідти альпіністи починають сходження в цьому регіоні. Туристи, які знайшли скелет, мабуть, використали старі карти, тож і зайшли на покинуту стежку.

За тиждень до цього випадку на льодовику Штоки, неподалік курорту Церматт, знайшли інше тіло.

Від 1925 року в цьому альпійському регіоні зникли приблизно 300 осіб,зазначає видання.

Нагадаємо, в Доломітових Альпах у провінції Трентіно на півночі Італії внаслідок обвалу льодовика Мармолада загинуло щонайменше 6 людей, ще 14 отримали травми.

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