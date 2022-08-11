В ледниках Швейцарии начали находить трупы

Из-за таяния ледников в августе туристы уже обнаружили неопознанные человеческие останки и разбившийся самолет.

Об этом пишет The Guardian.

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Двое французских альпинистов наткнулись на человеческий скелет, когда поднимались на ледник Чессен в южном кантоне Вале. Останки забрала полиция для проведения экспертизы.

Отмечается, что кости нашли рядом со старой тропой, которой туристы не пользуются уже около 10 лет, говорит смотритель горной хижины Дарио Анденматтен. Именно оттуда альпинисты начинают восхождение в этом регионе. Туристы, нашедшие скелет, по-видимому, использовали старые карты, поэтому и зашли на заброшенную тропу.

За неделю до этого случая на леднике Штоки, недалеко от курорта Церматт, нашли другое тело.

С 1925 года в этом альпийском регионе исчезли около 300 человек, отмечает издание.

Напомним, в Доломитовых Альпах в провинции Трентино на севере Италии в результате обрушения ледника Мармолада погибли, по меньшей мере, 6 человек, еще 14 получили травмы.

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