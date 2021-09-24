Число погибших на Эльбрусе альпинистов возросло до пяти

Еще 14 альпинистов удалось спасти.

В Кабардино-Балкарии (РФ) в ночь на пятницу, 24 сентября, количество погибших во время восхождения на гору Эльбрус альпинистов возросло до пяти.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что во время поисково-спасательной операции чрезвычайникам удалось спасти 14 альпинистов, которых на ратраках эвакуировали на поляну Азау и передали медикам.

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"К сожалению, пять человек погибли", — указали в российском МЧС, добавив, что в 2:45 по местному времени поисково-спасательная операция полностью завершилась.

Как пишет ТАСС, у спасенных людей обнаружили сильное обморожение и переломы. "Сильное обморожение почти у всех. У некоторых есть переломы конечностей", - рассказали в МЧС республики.

Состояние первых восьми эвакуированных альпинистов врачи оценивают как "относительно удовлетворительное", средней степени тяжести. Одного туриста уже отправили в Республиканскую больницу с переломом голени.

Всего над спасением альпинистов работали почти 70 человек и 16 единиц техники. Поиски группы усложнялись порывами ветра до 40 м/с, температурой -20 градусов по Цельсию, метелью и видимостью в зоне поиска не более одного метра.

Ранее сообщалось о трех погибших, а организатор восхождения заявлял, что в группе было 20, а не 19 альпинистов, в том числе 16 участников и 4 гидов.

Группа поднялась на высоту 5,4 тыс. метров и запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий.

"По словам первого гида-помощника, около 10 утра одной из участниц стало плохо. Группа двинулась на вершину, а он спустился ниже с этой девушкой", — рассказал организатор восхождения.

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По его словам, участница, которую сопровождал гид-помощник, потеряла сознание. Мужчина пытался привести ее в чувство, однако девушка "умерла у него на руках в течение часа".

"Это произошло в 11:15, он ее зафиксировал на седловине у тропы, обозначил ее место рюкзаком и стал ждать группы", — продолжил собеседник издания.

По предварительным данным, в группе альпинистов, застрявших на Эльбрусе, находились люди из более чем 10 регионов РФ, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Екатеринбурга, Новороссийска, Якутская, Перми, Тюмени, Обнинска и Челябинска. Все старше 30 лет, большинство — без опыта.

Ранее на Кавказе на горе Казбек в результате схода лавины пострадали трое украинцев.

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