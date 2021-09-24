На Эльбрусе застряла группа из 20 альпинистов: трое из них погибли

На Эльбрусе застряла группа из 20 альпинистов: трое из них погибли

Поиски альпинистов усложнили порывы ветра до 40 м/с и температура -20℃.

В Кабардино-Балкарии (РФ) в четверг, 23 сентября, во время восхождения на гору Эльбрус погибли по меньшей мере трое альпинистов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что группа из 20 человек, в том числе 16 участников и 4 гидов, поднялась на высоту 5,4 тыс. метров и запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий.

Также читайте В Грузии после восхождения на гору Тетнульд погиб украинский альпинист

"По словам первого гида-помощника, около 10 утра одной из участниц стало плохо. Группа двинулась на вершину, а он спустился ниже с этой девушкой", — рассказал организатор восхождения.

По его словам, участница, которую сопровождал гид-помощник, потеряла сознание. Мужчина пытался привести ее в чувство, однако девушка "умерла у него на руках в течение часа".

"Это произошло в 11:15, он ее зафиксировал на седловине у тропы, обозначил ее место рюкзаком и стал ждать группу", — продолжил собеседник издания.

Также читайте Упал со склона в ущелье: в грузинских горах погиб украинский альпинист

Сейчас осуществляется транспортировка двух альпинистов, которых удалось обнаружить на горе Эльбрус. "Ориентировочное время спуска пострадавших до ратрака — 1,5 часа", — рассказали в ГУ МЧС республики. Предварительно, других участников восхождения уже эвакуировали.

Всего к поисковой операции привлекли 40 спасателей и 12 единиц техники. Поиски группы усложнялись порывами ветра до 40 м/с, температурой -20 градусов по Цельсию, метелью и видимостью в зоне поиска не более одного метра.

По предварительным данным, в групе альпинистов, застрявших на Эльбрусе, находились люди из более чем 10 регионов РФ, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Екатеринбурга, Новороссийска, Якутская, Перми, Тюмени, Обнинска и Челябинска. Все старше 30 лет, большинство — без опыта.

Обновление:

количество погибших на Эльбрусе альпинистов возросло до пяти.

Ранее на Кавказе на горе Казбек в результате схода лавины пострадали трое украинцев.

Новости мира: в грузинских горах погиб альпинист-украинец, упав в ущелье

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку