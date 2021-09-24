На Ельбрусі застрягла група з 20 альпіністів: троє з них загинули

На Ельбрусі застрягла група з 20 альпіністів: троє з них загинули

Пошуки альпіністів ускладнили пориви вітру до 40 м/с і температура -20℃.

У Кабардино-Балкарії (РФ) у четвер, 23 вересня, під час сходження на гору Ельбрус загинули щонайменше троє альпіністів.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що група з 20 людей, зокрема 16 учасників і 4 гідів, піднялася на висоту 5,4 тис. метрів і запросила допомогу рятувальників через погіршення погодних умов.

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"За словами першого гіда-помічника, близько 10 ранку одній з учасниць стало погано. Група рушила на вершину, а він спустився нижче з цією дівчиною", - розповів організатор сходження.

За його словами, учасниця, яку супроводжував гід-помічник, знепритомніла. Чоловік намагався привести її до тями, однак дівчина "померла у нього на руках впродовж години".

"Це сталося об 11:15, він її зафіксував на сідловині біля стежки, позначив її місце рюкзаком і став чекати групи", - продовжив співрозмовник видання.

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Зараз триває транспортування двох альпіністів, яких вдалося виявити на горі Ельбрус. "Орієнтовний час спуску потерпілих до ратраку - 1,5 години", - розповіли в ГУ МНС республіки. Попередньо, інших учасників сходження вже евакуювали.

Загалом до пошукової операції залучили 40 рятувальників і 12 одиниць техніки. Пошуки групи ускладнювалися поривами вітру до 40 м/с, температурою -20 градусів за Цельсієм, завірюхою і видимістю в зоні пошуку не більше одного метра.

За попередніми даними, у групі альпіністів, що застрягла на Ельбрусі, перебували люди з понад 10 регіонів РФ, зокрема з Москви, Санкт-Петербурга, Тольятті, Єкатеринбурга, Новоросійська, Якутська, Пермі, Тюмені, Обнінська і Челябінська. Усі старші 30 років, більшість - без досвіду.

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