На горе Казбек в результате схода лавины пострадали трое украинцев — СМИ

На горе Казбек в результате схода лавины пострадали трое украинцев — СМИ

МИД Украины проверяет эту информацию.

На Кавказе на горе Казбек в результате схода лавины пострадали трое украинцев.

Об этом сообщила Северо-Осетинская республиканская поисково-спасательная служба МЧС РФ, информирует российское региональное издание "15-й Регион".

Так, согласно сообщению, 31 августа на горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов.

"Очевидец смог извлечь из-под снега женщину. По предварительной информации, у нее перелом ноги. Также, по предварительной информации, группа альпинистов, попавшая под лавину, поднималась со стороны Грузии. В результате происшествия пострадали трое граждан Украины", — пишет российское издание.

Стоит отметить, что в Министерстве иностранных дел Украины в комментарии "УНИАН" сообщили, что проверяют эту информацию.

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