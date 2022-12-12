Повітряна тривога "фарбує у червоне" області: мапа

У ніч проти 12 грудня 2022 року в чималій кількості областей нашої держави оголошена повітряна тривога.

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Станом на 00:28 12 грудня повітряна тривога оголошена у Миколаївській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Черкаській, Луганській, Одеській, Житомирській, Харківській областях та тимчасово окупованому Криму.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

За попередньою неперевіреною інформацією, йдеться про ймовірний запуск ракет з акваторії Чорного моря та «шахідів» з тимчасово окупованих територій.

Але наразі ніякої інформації про вибухи немає.

Російські ракетні удари по Україні

Російські військові від 24 лютого 2022 року регулярно обстрілюють Україну майже всіма наявними типами ракет. Від 10 жовтня росіяни завдають масованих ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Окупанти хочуть залишити українців без електрики та тепла під час зими.

Раніше російській генерал та депутат Держдуми Андрій Гурулєв назвав нову ціль російських окупантів для ракетних ударів по Україні. Це - банківська інфраструктура.

Тим часом речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія обстрілює Україну далекобійними ракетами. Проте ракети з комплексів С-300 ЗСУ не можуть збивати, оскільки у нас немає таких систем ППО.

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