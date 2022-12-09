Паніки немає: у Бєлгороді - повітряна тривога (відео)

В російському місті Бєлгороді, яке постійно обстрілюється, вдень 9 грудня лунала повітряна тривога. Пропагандистські ЗМІ запевняють, що це - планова перевірка системи оповіщення населення, яка відбувається щороку.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, публікуючи відео тривоги.

"Від 2 грудня 2022 року до 24 січня 2023 року щодня о 14:30 перевірятимуть вуличні гучномовці та електромеханічні сирени. Просимо вас зберігати спокій. Ця перевірка регулярно проводиться в обласному центрі рік у рік", - йдеться у повідомленні бєлгородських пабліків.

Ситуація в Бєлгородській області

У прикордонній Бєлгородській області від початку війни трапляються різні вибухи на нафтобазах та складах зі зброєю. Місцева влада це пояснює "головотяпством" або "ефектом лінзи". Також у цьому регіоні часто падають російські ракети С-300, які росіяни запускають по житлових будинках у Харкові.

Окрім того, у Бєлгородській області створюють свою тероборону. Туди набирають хворих і літніх чоловіків. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков додав, що зараз бійців тероборони тренують "досвідчені інструктори".

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